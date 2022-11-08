Посещаемость «Мастерса» в Париже в 4,5 раза превысила посещаемость итогового турнира WTA

«Мастерс» в Париже посетило в 4,5 больше зрителей, чем женский итоговый турнир в техасском Форт-Уэрте.

Соревнования начались 31 октября и проходили параллельно.

Генеральный директор стадиона, где проходил итоговый, Мэтт Хоман сообщил, что было продано 35 тысяч билетов.

По словам директора «Мастерса» в Париже Седрика Пиолина, было продано 164 тысячи билетов. Это рекорд турнира.

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