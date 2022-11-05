Кириос извинился перед зрительницей «Уимблдона», про которую сказал, что она «будто выпила 700 бокалов». Она подавала на него в суд

Австралиец Ник Кириос извинился перед зрительницей, которую обвинил в том, что она была пьяна во время его матча.

В финале австралиец жаловался судье на вышке Рено Лихтенштейну, что ему мешает разговорами зрительница на трибунах: «Почему она еще здесь? Она пьяная в задницу, говорит со мной по ходу гейма».

Судья сказал, что не знает, какая именно зрительница мешает Кириосу. Тот ответил: «А я прекрасно знаю. Эта в платье… Выглядит, будто выпила 700 бокалов».

В августе Анна Палус подала иск о защите чести и достоинства и пообещала передать компенсацию на благотворительность.

Кириос принес извинения в заявлении, опубликованном в британской прессе.

«Я сказал судье на вышке, что болельщица, которую, как я теперь знаю, зовут Анна Палус, отвлекала меня во время матча, и полагал, что она была пьяна.

Я признаю, что это мнение было ошибочным, и приношу свои извинения.

Чтобы загладить вину, я пожертвовал 20 тысяч фунтов больнице Грейт-Ормонд-Стрит, которую выбрала Палус. Я больше не буду комментировать эту тему».

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