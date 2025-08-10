Синнер одержал самую быструю победу в сезоне – 59 минут

Янник Синнер одержал самую быструю победу в сезоне-2025.

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати действующий чемпион за 59 минут разгромил Даниэля Элахи Галана со счетом 6:1, 6:1. Для Синнера это был первый матч после победы на «Уимблдоне».

«Матчи всегда отличаются от тренировок, поэтому я не знал, чего сегодня ожидать. Но я очень доволен. Играть тут непросто, мяч летит быстро. Поэтому нужна очень точная подача, но еще и на хорошей скорости.

Сегодня я подавал в нужные точки. Я еще могу прибавить, но это был первый матч, и я очень доволен».