Алькарас о травме мышц живота: «Когда я делаю вращательные движения, мне больно»

прокомментировал травму, полученную в четвертьфинале Парижа против . Он снялся при счете 3:6, 6:6.

– Что-то случилось с мышцей живота. В конце сета начались проблемы, и я предпочел сняться, чтобы заняться лечением.

– Вы ждете конца сезона?

– Нет. У меня впереди итоговый турнир. Сейчас нужно проверить, как я буду чувствовать себя в Турине. Я сосредоточен на том, чтобы залечить травму и быть на 100% готовым к турниру.

– Насколько вы обеспокоены? Вам больно? Что вы не можете делать? Не можете тянуться? Можете объяснить, что именно не так?

– Да, не могу тянуться. Поэтому не могу хорошо подавать, пробивать форхенд. Когда я делаю вращательные движения, мне больно.

И лучше сняться, чем играть с такими проблемами и беспокойством.

– С вами такое уже случалось, или вы переживаете, потому что это первый раз?

– По-моему, это первый раз, но вообще в этой зоне у меня есть проблемы. Сейчас я буду обследоваться, и мы посмотрим, та же это проблема или другая.

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