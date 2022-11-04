Алькарас травмировал мышцу живота в матче с Руне
Первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Париже против Хольгера Руне при счете 3:6, 6:6.
Во втором сете при счете 5:5 Алькарас дернулся за мячом после приема Руне – и после этого показал, что испытывает дискомфорт в области широчайших мышц живота.
При счете 6:5 он вызвал врача, который нанес ему прогревающую мазь.
Однако после четырех розыгрышей на тай-брейке испанец снялся.
В конце сезона Алькарас планирует сыграть итоговый турнир ATP и финальный турнир Кубка Дэвиса.
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