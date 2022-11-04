Джокович о Федерере: «Сейчас многие молодые топы говорят, что Роджер был их кумиром. Это иллюстрирует его величие»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, хотел бы ли он попрощаться с теннисом так же, как Роджер Федерер.

«Для меня было честью там оказаться. И мы все испытывали очень много эмоций. Потому что напряженность соперничеств такая высокая, что по ходу нет времени осмыслять некоторые более масштабные моменты.

Его след, его наследие будут жить вечно. Да, он завершил карьеру, но его наследие будет живо еще много-много десятилетий. Потому что он не только так много достиг на корте, но еще и вдохновил очень много молодых игроков на то, чтобы они взяли ракетку в руке.

Сейчас многие молодые топы говорят, что Роджер был их кумиром. Это здорово, это иллюстрирует его величие.

И да, я представлял, что примерно так хочу попрощаться. Я не слишком много об этом думаю, потому что пока не готов. Но точно хочу сказать, что хотел бы, чтобы рядом были мои главные соперники – особенно Роджер и Рафа».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе