Джокович выигрывал титулы в 19 странах. Он сравнялся с рекордом Федерера

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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович победил на турнире в Астане.

Казахстан – 19-я страна, в которой он выигрывал титулы. Джокович сравнялся с рекордом Роджера Федерера.

Они оба побеждали в следующих странах: Австралия, Франция, Великобритания, США, Австрия, Испания, Италия, Канада, Катар, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Португалия, Швейцария, Япония.

Джокович также побеждал в Сербии, Монако, Израиле и Казахстане. Федерер – в Германии, Таиланде, Швеции и Турции.

Отметим, что Рафаэль Надаль побеждал в 18 разных странах.

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