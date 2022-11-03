Жабер об итоговом: «Я проиграла первый матч, но теперь снова в строю. После поражения было очень трудно заснуть»

Вторая ракетка мира поделилась, как справилась с эмоциями после поражения от (6:3, 6:7, 5:7) на групповом этапе итогового турнира. Во втором туре Жабер обыграла (1:6, 6:3, 6:3) и сохранила шансы на выход в полуфинал.

«Было очень тяжело, потому что обычно я подавлена следующие два дня после поражения. У меня было не так много времени. Если честно, в первый день было очень трудно заснуть.

В первом матче мне не хватило нескольких очков, нескольких упущенных возможностей. А на этом турнире очень важно, кто воспользуется своими шансами, чтобы победить.

Никогда не знаешь. Я проиграла первый матч, но теперь снова в строю. Остался еще один матч. Это непросто, и все стараются выложиться на 100%. Возможностей не так много, поэтому нужно сосредоточиться».

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