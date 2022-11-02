Гарсия о Швентек: «Когда она скользит, кажется, что она закроет и два корта, пока ты закрываешь один»

прокомментировала то, как справилась с уходом тренера Бернара Перрета перед итоговым турниром. В первом раунде группового этапа она обыграла – 6:4, 6:3.

«Я хорошо чувствовала себя на корте, не испытывала особого напряжения. Была сосредоточена на том, что хотела сделать.

Иногда в телефоне всплывают видео. И перед разминкой мы с физио наткнулись на апрельское видео, как я пыталась ходить на костылях. Полезно вспоминать, что по ходу года произошло очень многое, и я могу только радоваться тому, что попала на итоговый».

Во втором раунде Гарсия встретится с первой ракеткой мира . Француженка – единственная участница итогового, которая в этом году побеждала Швентек. Это случилось на турнире в Варшаве.

«Конечно, я могу извлечь хороший опыт из турнира в Польше. Он только укрепляет мою уверенность, что с Игой нужно играть агрессивно.

Когда у нее есть время, с ней очень сложно. Она очень хорошо меняет направления, использует геометрию корта, она агрессивна и очень хорошо двигается. Когда она скользит, кажется, что она закроет и два корта, пока ты закрываешь один.

Она очень впечатляет – особенно на харде. И все это всего в 21 год. Мне нужно восстановиться, подготовиться и извлечь максимум из матча в Польше».

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