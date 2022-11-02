Джокович о том, что его сын играет в теннис: «Пожалуйста, не спрашивайте меня про его карьеру. Ему всего восемь лет»

прокомментировал то, что его сын Стефан увлекается теннисом.

«Меня очень мотивирует, когда он смотрит мои матчи на турнирах или просит меня с ним поиграть. Это особенное чувство, которое я никогда раньше не испытывал. Мне интересно слушать, что он говорит, когда смотрит матч – это особенные моменты.

Но я стараюсь на него не давить, не возлагать никаких ожиданий. Мне важно, чтобы он смотрел на теннис как на игру, на спорт, способный помочь ему с физическим, психологическим и другим развитием.

А о его карьере сейчас говорить вообще рано. Слишком рано. Пожалуйста, не спрашивайте меня про его карьеру. Ему всего восемь лет. Еще слишком рано».

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