Джокович о том, что его сын играет в теннис: «Пожалуйста, не спрашивайте меня про его карьеру. Ему всего восемь лет»
Новак Джокович прокомментировал то, что его сын Стефан увлекается теннисом.
«Меня очень мотивирует, когда он смотрит мои матчи на турнирах или просит меня с ним поиграть. Это особенное чувство, которое я никогда раньше не испытывал. Мне интересно слушать, что он говорит, когда смотрит матч – это особенные моменты.
Но я стараюсь на него не давить, не возлагать никаких ожиданий. Мне важно, чтобы он смотрел на теннис как на игру, на спорт, способный помочь ему с физическим, психологическим и другим развитием.
А о его карьере сейчас говорить вообще рано. Слишком рано. Пожалуйста, не спрашивайте меня про его карьеру. Ему всего восемь лет. Еще слишком рано».
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