Джокович о победе над Кресси: «Когда играешь с кем-то, кто так хорошо подает, мало возможностей сделать передышку. Нужно постоянно быть начеку»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал победу над во втором круге «Мастерса» в (7:6, 6:4).

«Это был очень напряженный матч, давление просто огромное. Когда играешь с кем-то, кто так хорошо подает и первым, и вторым мячом, не так много возможностей сделать передышку и сыграть несколько более расслабленных геймов. Ты должен постоянно быть начеку. Нужно отдать ему должное за то, что он мощно подавал в ключевые моменты. У меня были шансы сделать брейк в первом сете, во втором тоже.

Я взял его подачу в нужное время, можно сказать, в идеальное. Я был очень доволен тем, как держал свою подачу, не допустил ни одного брейк-пойнта.

Нельзя было дарить ему очки. Что я мог и хотел сделать, так это то, что у меня получается лучше всего – просто стабильно играть на задней линии, ждать, когда появятся возможности, и стараться их реализовать... В целом я очень доволен тем, как себя чувствовал и как играл».

Также он прокомментировал то, что Кресси играет в стиле серв-энд-воллей.

«Это многое меняет, потому что нужно не только принять, но и перехватить инициативу, что очень трудно сделать. Приятно видеть, что игрок идет вперед после первой и второй подачи. Это позволяет по-новому взглянуть на игру с точки зрения болельщика. Я это ценю и уважаю. Нужна смелость, чтобы сегодня играть в такой почти что старомодный теннис. Мало кто так делает. Возможно, среди топов он единственный».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе