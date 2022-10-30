Оже-Альяссим о победе в Базеле: «Утром думал о Федерере и о том, как было бы классно выиграть турнир, который он брал 10 раз»

прокомментировал то, что выиграл турнир в Базеле – родном городе своего кумира . Канадец выиграл третий титул за три недели и довел серию побед до 13 матчей.

«Это очень классно. Я как раз утром думал о нем и о том, как было бы классно выиграть турнир, который он брал 10 раз. Мне до этого еще далеко, но классно, что мое имя теперь в списке великих чемпионов этого престижного турнира.

Вообще это была потрясающая неделя. Еще один финал, ни разу не проиграл подачу. Сезон был длинным, сейчас у меня длинная серия побед, и она еще не кончилась. Надеюсь, я продолжу выигрывать, но сейчас я просто испытываю все приятные эмоции, связанные с титулом. Это прекрасно».

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