В команду Вавринки вернулся Норман, с которым он выиграл три «Больших шлема»

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Стэн Вавринка объявил, что в его команду вернулся Магнус Норман.

Они работали восемь лет и расстались в сентябре 2020 года. Под руководством Нормана Вавринка выиграл три «Больших шлема». 

«После US Open произошли изменения. Я решил завершить работу с Дани Валверду, и мы с Магнусом в поисках баланса, чтобы написать последнюю главу. Он лучше всех знает мою игру и больше всех помог моей карьере. Он займется межсезоньем и крупнейшими турнирами, включая «Большие шлемы». Остальное нам предстоит обсудить», – сказал Вавринка на пресс-конференции в Базеле.

Семейники – это спорт: родились в боксе 20-х и стали легендой тенниса благодаря Вавринке

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