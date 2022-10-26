Анжелик Кербер и Мануэль Нойер будут выпускать солнцезащитные и уходовые средства
Бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер основали компанию, выпускающую солнцезащитные и уходовые средства. Она называется Deutsche Cosmetics Works AG.
Проект создан вместе с компанией Paedi Protect, производящей уходовые средства для детей.
По информации Bild, новый бренд будет называться Newkee. Слово образовано от фамилий Нойер и Кербер. Выпуск начнется в ноябре.
Приоритетом будущей продукции названа «совместимость с кожей благодаря высококачественным ингредиентам, а также экологически чистым и перерабатываемым упаковочным материалам».
Комментарии