Анжелик Кербер и Мануэль Нойер будут выпускать солнцезащитные и уходовые средства

Бывшая первая ракетка мира и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер основали компанию, выпускающую солнцезащитные и уходовые средства. Она называется Deutsche Cosmetics Works AG.

Проект создан вместе с компанией Paedi Protect, производящей уходовые средства для детей.

По информации Bild, новый бренд будет называться Newkee. Слово образовано от фамилий Нойер и Кербер. Выпуск начнется в ноябре.

Приоритетом будущей продукции названа «совместимость с кожей благодаря высококачественным ингредиентам, а также экологически чистым и перерабатываемым упаковочным материалам».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе