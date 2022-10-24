Карацев проиграл 13-й из последних 17 матчей

Аслан Карацев проиграл Александру Бублику в первом круге в Базеле – 3:6, 6:7.

Последний раз Карацев выиграл два матча подряд на июльском турнире в Гамбурге, где дошел до 1/4 финала. После этого он проиграл 13 матчей из 17.

При этом в Базеле он попал в основу как лаки-лузер после того, как снялся Себастьян Корда.

Отметим, что сегодня у Карацева сгорели очки за победу на Кубке Кремля-2021. Он опустился с 45-го места на 60-е.

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