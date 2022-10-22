Вена (ATP). Медведев в первом матче после рождения дочери сыграет с Басилашвили, Рублев поборется со Шварцманом

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Стала известна сетка турнира ATP в Вене, который пройдет на следующей неделе.

Даниил Медведев (1) в первом матче после рождения дочери встретится с Николозом Басилашвили, а победитель этого матча выйдет на Доминика Тима или Томми Пола.

Андрей Рублев (3) стартует против Диего Шварцмана, а Карен Хачанов – против квалифаера.

Стефанос Циципас (2) в первом раунде поборется с Дэннисом Новаком, а Тэйлоф Фриц (4) – с квалифаером.

Полностью сетка здесь.

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