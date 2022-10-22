Вена (ATP). Медведев в первом матче после рождения дочери сыграет с Басилашвили, Рублев поборется со Шварцманом

Стала известна сетка турнира в Вене, который пройдет на следующей неделе.

(1) в первом матче после рождения дочери встретится с , а победитель этого матча выйдет на или .

(3) стартует против , а – против квалифаера.

(2) в первом раунде поборется с , а Тэйлоф Фриц (4) – с квалифаером.

Полностью сетка здесь.

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