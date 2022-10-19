Стокгольм (ATP). Второй круг. Карацев сыграет с Норри, Шаповалов встретится с Белье, Циципас – с Кресси

Аслан Карацев сыграет с Кэмероном Норри во втором круге в Стокгольме.

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Stockholm Open

Стокгольм, Швеция

17 – 23 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 648 130 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг