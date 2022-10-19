Стокгольм (ATP). Второй круг. Карацев сыграет с Норри, Шаповалов встретится с Белье, Циципас – с Кресси
Аслан Карацев сыграет с Кэмероном Норри во втором круге в Стокгольме.
Сетка турнира здесь.
Stockholm Open
Стокгольм, Швеция
17 – 23 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 648 130 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 19 октября, 14.00
- Дата проведения
- 19 октября, 15.30
- Дата проведения
- 19 октября, 17.00
- Дата проведения
- 19 октября, 20.30
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
Алекс де Минаур (Австралия) – Не определен
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
Фрэнсис Тиафу (США) – Не определен
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00
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