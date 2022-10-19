Стокгольм (ATP). Второй круг. Карацев сыграет с Норри, Шаповалов встретится с Белье, Циципас – с Кресси

Теги результаты ATP Intrum Stockholm Open Теннис

Аслан Карацев сыграет с Кэмероном Норри во втором круге в Стокгольме.

Сетка турнира здесь.

Stockholm Open

Стокгольм, Швеция

17 – 23 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 648 130 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
19 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Антуан Белье (Швейцария) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
19 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
19 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Максим Кресси (США)
Дата проведения
19 октября, 20.30
Онлайн матча

 

Микаэль Имер (Швеция) Томми Пол (США)
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) – Не определен
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) – Не определен
Дата проведения
20 октября, 03.00
Онлайн матча

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