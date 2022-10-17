Чемпионская гонка ATP. Медведев – 5-й, Рублев – 6-й, Оже-Альяссим обошел Фрица и стал 7-м

Теги рейтинги ATP Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Теннис

Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой). 

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 17 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 Карлос Алькарас (Испания)* 6460
2 Рафаэль Надаль (Испания)* 5810
3 Каспер Рууд (Норвегия)* 4930
4 Стефанос Циципас (Греция)* 4885
5 Даниил Медведев (Россия) 3555
6 Андрей Рублев (Россия) 3440
7 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3065
8 Тэйлор Фриц (США) 2885
9 Хуберт Хуркач (Польша) 2725
10 Новак Джокович (Сербия)* 2720
11 Александр Зверев (Германия) 2700
12 Кэмерон Норри (Великобритания) 2365
13 Пабло Каррено-Буста (Испания) 2315
14 Янник Синнер (Италия) 2310
15 Маттео Берреттини (Италия) 2225

 

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