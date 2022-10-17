Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-8, Оже-Альяссим – в топ-10, Басилашвили опустился на 57 строчек
По итогам недели чемпион Хихона Андрей Рублев вернулся в топ-8, чемпион Флоренции Феликс Оже-Альяссим – в топ-10.
На этой неделе сгорели очки за прошлогодний «Мастерс» в Индиан-Уэллс. Чемпион-2021 Кэмерон Норри выпал из десятки, финалист Николоз Басилашвили опустился на 57 позиций.
FedEx ATP Rankings
Положение на 17 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6730
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|3 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5600
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5155
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4930
|6 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|4860
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4320
|8 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3685
|9 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3195
|10 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3155
|14 (10)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|2490
|18 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|1990
|24 (28)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1516
|36 (47)
|Себастьян Корда (США)
|1125
|45 (39)
|Аслан Карацев (Россия)
|1015
|56 (75)
|Джей-Джей Вульф (США)
|836
|66 (88)
|Кентен Алис (Франция)
|749
|92 (93)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|586
|93 (36)
|Николоз Басилашвили (Грузия)
|585
|96 (100)
|Павел Котов (Россия)
|564
|98 (117)
|Марко Чеккинато (Италия)
|553
|100 (106)
|Юго Эмбер (Франция)
|548
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