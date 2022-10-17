Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-8, Оже-Альяссим – в топ-10, Басилашвили опустился на 57 строчек

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По итогам недели чемпион Хихона Андрей Рублев вернулся в топ-8, чемпион Флоренции Феликс Оже-Альяссим – в топ-10.

На этой неделе сгорели очки за прошлогодний «Мастерс» в Индиан-Уэллс. Чемпион-2021 Кэмерон Норри выпал из десятки, финалист Николоз Басилашвили опустился на 57 позиций.

FedEx ATP Rankings

Положение на 17 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6730
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
3 (3) Каспер Рууд (Норвегия)  5600
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5155
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4930
6 (6) Александр Зверев (Германия) 4860
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4320
8 (9) Андрей Рублев (Россия) 3685
9 (8) Тэйлор Фриц (США) 3195
10 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3155
14 (10) Кэмерон Норри (Великобритания) 2490
18 (19) Карен Хачанов (Россия) 1990
24 (28) Лоренцо Музетти (Италия) 1516
36 (47) Себастьян Корда (США) 1125
45 (39) Аслан Карацев (Россия) 1015
56 (75) Джей-Джей Вульф (США) 836
66 (88) Кентен Алис (Франция) 749
92 (93) Роман Сафиуллин (Россия) 586
93 (36) Николоз Басилашвили (Грузия) 585
96 (100) Павел Котов (Россия) 564
98 (117) Марко Чеккинато (Италия) 553
100 (106) Юго Эмбер (Франция) 548

 

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