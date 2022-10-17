Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-8, Оже-Альяссим – в топ-10, Басилашвили опустился на 57 строчек

По итогам недели чемпион Хихона Андрей Рублев вернулся в топ-8, чемпион Флоренции Феликс Оже-Альяссим – в топ-10.

На этой неделе сгорели очки за прошлогодний «Мастерс» в Индиан-Уэллс. Чемпион-2021 Кэмерон Норри выпал из десятки, финалист Николоз Басилашвили опустился на 57 позиций.

FedEx ATP Rankings

Положение на 17 октября 2022

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