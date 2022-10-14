Маррей впервые с 2017-го выиграл 25 матчей ATP за сезон
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал победу над Педро Качином во втором круге в Хихоне – 2:6, 7:5, 7:6. Для британца она стала 25-й на уровне ATP в этом сезоне – это его максимум с 2017 года.
«Я хорошо подавал во втором и третьем сетах. Очень упорно боролся.
В первом сете я не показывал свою лучшую игру, а Педро полторы партии здорово подавал. У меня не получалось зацепиться за брейк. Но потом я изменил игру на приеме, чтобы создать себе больше возможностей.
И в третьем сете упорно боролся, чтобы дважды отыграть брейк».
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