Маррей впервые с 2017-го выиграл 25 матчей ATP за сезон

Экс-первая ракетка мира прокомментировал победу над Педро Качином во втором круге в Хихоне – 2:6, 7:5, 7:6. Для британца она стала 25-й на уровне в этом сезоне – это его максимум с 2017 года.

«Я хорошо подавал во втором и третьем сетах. Очень упорно боролся.

В первом сете я не показывал свою лучшую игру, а Педро полторы партии здорово подавал. У меня не получалось зацепиться за брейк. Но потом я изменил игру на приеме, чтобы создать себе больше возможностей.

И в третьем сете упорно боролся, чтобы дважды отыграть брейк».

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