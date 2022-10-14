Рублев о дебюте в Хихоне: «Целый день лететь сюда из Казахстана было непросто. Но хотя бы было два дня на адаптацию»

Андрей Рублев прокомментировал победу в первом матче в Хихоне – он обыграл Илью Ивашко 6:3, 5:7, 6:4.

«Суперсложный матч против одного из моих лучших друзей.

Я впервые играю в Хихоне. Сейчас приехал из другой части света, и у меня было недостаточно времени на адаптацию (на прошлой неделе Рублев выступал в Казахстане и проиграл в субботу – Sports.ru). Так что я не знал, чего ожидать.

К тому же Илья сейчас очень хорошо играет, побеждал ребят из топ-10 на .

Но в итоге для первого матча я сыграл хорошо. Мы проводили классные розыгрыши, которые, как мне кажется, понравились зрителям. Я доволен выходом в четвертьфинал».

Также Рублев прокомментировал усталость от путешествий.

«Конечно, целый день лететь сюда из Казахстана было непросто. Но с этим ничего не поделать, это часть спорта.

У меня хотя бы было два дня на адаптацию, и я рад, что сумел провести хороший матч и выйти в четвертьфинал».

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