Чесноков о разрыве Турсунова и Радукану: «Она больная. Я не видел ни одного игрока в туре, который менял бы тренеров практически каждый день»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Дмитрий Турсунов больше не работает с Эммой Радукану.

«Радукану – больная. Она выиграла US Open, а на следующий день объявила о прекращении сотрудничества с тренером. Я уверен, что она может сегодня взять тренера, а уже завтра разорвать с ним отношения. В этом плане Эмма неадекватная.

Такое непостоянство… Голова полностью поехала после победы на US Open. Я не видел ни одного игрока в туре, который менял бы тренеров практически каждый день», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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