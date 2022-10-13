Тим о том, что повесил баранку Гирону: «Борьба была равной до третьего сета»

Доминик Тим прокомментировал победу над Маркосом Гироном во втором круге в Хихоне. Австриец победил 3:6, 6:4, 6:0 и четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал ATP.

«Это был очень напряженный матч. Длинные розыгрыши, много беготни. Борьба была равной до третьего сета. В конце второй партии случиться могло что угодно. Я отыграл брейк-пойнт при счете 4:4, и если бы я не смог, то он бы наверняка выиграл матч.

Это был очень равный матч, но, к счастью, я смог выиграть второй сет, а затем сделать рывок в начале третьего. Я очень рад. Это был отличный матч, отличный вечер».

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