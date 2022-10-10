Тим о разгроме Соузы: «Особенно доволен форхендом – впервые после травмы он был действительно хорош»

Доминик Тим прокомментировал победу над Жоау Соузой в первом круге в Хихоне. Австриец победил 6:2, 6:0 и впервые после травмы запястья выиграл сет с баранкой.

«Это был отличный матч. Впервые за последние годы я почувствовал, что соотношение между невынужденными ошибками и агрессивной игрой в нужном темпе было правильным. Особенно доволен форхендом – впервые после травмы он был действительно хорош. Так что я очень рад.

Путь и направление выбраны правильно. И то, как я держу концентрацию с первого и до последнего розыгрыша, тоже правильно. Постараюсь продолжать в том же духе».

Также он поделился ожиданиями от второго круга, где сыграет с Альбертом Рамосом или Маркосом Гироном.

«Я постараюсь выйти на корт и сыграть так же, как сегодня, потому что сегодня все сложилось очень, очень хорошо. Помогает то, что у меня есть глобальная цель – закончить год в топ-100. Это было бы потрясающе. Мне нужны матчи, хорошие победы. И нужно набрать еще много очков».

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