Джессика Пегула: «Для большинства людей я уже и так слишком много достигла»

Шестая ракетка мира прокомментировала то, что, скорее всего попадет на итоговый турнир .

«У меня точно стояла такая цель. Не знаю, было ли это главной целью на сезон, но по ходу мы начали это учитывать, работая на каждом турнире.

Мне уже не 20 лет. Я чуть постарше. Не ветеран, но что-то типа того. Так что я не испытываю особого давления, потому что для большинства людей я уже и так слишком много достигла.

По-моему, я осознаю то, что происходит в туре, и это помогает мне психологически быть всегда готовой, не расслабляться».

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