Джессика Пегула: «Для большинства людей я уже и так слишком много достигла»
Шестая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что, скорее всего попадет на итоговый турнир WTA.
«У меня точно стояла такая цель. Не знаю, было ли это главной целью на сезон, но по ходу мы начали это учитывать, работая на каждом турнире.
Мне уже не 20 лет. Я чуть постарше. Не ветеран, но что-то типа того. Так что я не испытываю особого давления, потому что для большинства людей я уже и так слишком много достигла.
По-моему, я осознаю то, что происходит в туре, и это помогает мне психологически быть всегда готовой, не расслабляться».
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