Арина Соболенко отказалась комментировать допинговое дело Макса Перселла.

Двукратный чемпион парных «Больших шлемов» дисквалифицирован на полтора года за превышение разрешенного объема инъекций витаминов.

– Вы трудолюбивая спортсменка, и я хочу спросить у вас об инъекциях. Макса Перселла дисквалифицировали за то, что он сделал две внутривенные инъекции, запрещенные кодексом WADA. В официальных документах ITIA говорится, что он симулировал травму, чтобы оправдать инфузию, и искал информацию о превышении разрешенного объема в 100 мл.

В те времена, когда инфузии были разрешены, они имели смысл. С 2005 года запрещено вводить больше 100 мл, но инъекции по-прежнему помогают восстанавливаться и повышать работоспособность и не обнаруживаются при обычных допинг-тестах. Существует ли такая проблема?

– Хороший вопрос. В этой сфере все постоянно меняется, и я очень рада, что у меня отличная команда, которой я могу доверять. Я знаю, что если они мне что-то предлагают, то они тысячу раз перепроверили, разрешено это или нет.

Я очень благодарна, что они рядом. Что касается этого дела, я, честно говоря, не знаю, что сказать. Я не знаю, что происходило, и я обычно... Нет, не «обычно» – я никогда не комментирую допинговые дела, потому что мы не знаем всех обстоятельств. Что-то может произойти случайно, что-то – не знаю, может произойти что угодно. Я предпочитаю не комментировать, – сказала Соболенко на пресс-конференции.