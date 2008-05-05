  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Арина Соболенко: «Я никогда не комментирую допинговые дела, потому что мы не знаем всех обстоятельств»
11

Арина Соболенко: «Я никогда не комментирую допинговые дела, потому что мы не знаем всех обстоятельств»

Арина Соболенко отказалась комментировать допинговое дело Макса Перселла.

Двукратный чемпион парных «Больших шлемов» дисквалифицирован на полтора года за превышение разрешенного объема инъекций витаминов.

– Вы трудолюбивая спортсменка, и я хочу спросить у вас об инъекциях. Макса Перселла дисквалифицировали за то, что он сделал две внутривенные инъекции, запрещенные кодексом WADA. В официальных документах ITIA говорится, что он симулировал травму, чтобы оправдать инфузию, и искал информацию о превышении разрешенного объема в 100 мл.

В те времена, когда инфузии были разрешены, они имели смысл. С 2005 года запрещено вводить больше 100 мл, но инъекции по-прежнему помогают восстанавливаться и повышать работоспособность и не обнаруживаются при обычных допинг-тестах. Существует ли такая проблема?

– Хороший вопрос. В этой сфере все постоянно меняется, и я очень рада, что у меня отличная команда, которой я могу доверять. Я знаю, что если они мне что-то предлагают, то они тысячу раз перепроверили, разрешено это или нет.

Я очень благодарна, что они рядом. Что касается этого дела, я, честно говоря, не знаю, что сказать. Я не знаю, что происходило, и я обычно... Нет, не «обычно» – я никогда не комментирую допинговые дела, потому что мы не знаем всех обстоятельств. Что-то может произойти случайно, что-то – не знаю, может произойти что угодно. Я предпочитаю не комментировать, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoМакс Перселл
logoдопинг
logoWTA
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Курье о дисквалификации Перселла: «Честно, я рад, что уже не играю – эти правила не для меня»
230 апреля, 18:06
Кириос назвал бредом дисквалификацию Перселла за инъекции витаминов свыше разрешенного объема: «Как можно оправдать такое решение?»
1030 апреля, 08:31
Перселл о дисквалификации за инъекции витаминов свыше разрешенного объема: «ITIA подтвердило, что превышение 100 мл не было преднамеренным»
1129 апреля, 08:31
Двукратный чемпион парных ТБШ Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за превышение разрешенного объема инъекций витаминов
2029 апреля, 06:51
Главные новости
Рыбакина впервые за 13 месяцев выиграла титул
88 минут назад
Гамбург (ATP). Коболли победил Рублева и выиграл второй титул в сезоне и карьере
6926 минут назад
Женева (ATP). Финал. Джокович уступает Хуркачу 0:1 по сетам в борьбе за 100-й титул в карьере
5328 минут назадLive
Страсбург (WTA). Самсонова и Рыбакина играют решающий сет
13343 минуты назадLive
Рублев взял медицинский перерыв в финале в Гамбурге
159 минут назадФото
Рабат (WTA). 19-летняя Джойнт выиграла первый титул в карьере
4сегодня, 13:31
Медведев, Кириос, Давидович-Фокина снялись с парного «Ролан Гаррос»
1сегодня, 13:01
Александр Зверев: «В теннисе очень развита культура обвинений: со стороны болельщиков, в соцсетях. Мы часто сталкиваемся с хейтом»
сегодня, 12:42
Руне о том, что Медведев предложил отказаться от ранних матчей: «Забавно, что он так сказал. В Монако он все время хочет тренироваться в 9 утра»
6сегодня, 11:10
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Соболенко в 13:00 мск сыграет с Рахимовой, турнир начнут Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Сафиуллин
4сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23