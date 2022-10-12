Хихон (ATP). Тим сыграет с Гироном, Риндеркнеш вышел в 1/4 финала
Доминик Тим сыграет с Маркосом Гироном во втором круге в Хихоне.
Сетка турнира здесь.
Gijon Open
Хихон, Испания
10 – 16 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 612 000 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 12 октября, 14.25
- Дата проведения
- 12 октября, 14.55
- Дата проведения
- 12 октября, 18.30
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
Не определен – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00
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