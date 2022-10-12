Хихон (ATP). Тим сыграет с Гироном, Риндеркнеш вышел в 1/4 финала

Доминик Тим сыграет с Маркосом Гироном во втором круге в Хихоне.

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Gijon Open

Хихон, Испания

10 – 16 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг