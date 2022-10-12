Хихон (ATP). Тим сыграет с Гироном, Риндеркнеш вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP Gijon Open Теннис

Доминик Тим сыграет с Маркосом Гироном во втором круге в Хихоне.

Сетка турнира здесь.

Gijon Open

Хихон, Испания

10 – 16 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Артур Риндеркнеш (Франция) Констан Лестьенн (Франция)
6:4|6:2
Дата проведения
12 октября, 14.25
Онлайн матча

 

Николас Альварес Варона (Испания) Томми Пол (США)
3:6|3:2
Дата проведения
12 октября, 14.55
Онлайн матча

 

Тиаго Монтейро (Бразилия) Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
12 октября, 18.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Маркос Гирон (США)
Дата проведения
12 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Илья Ивашко (Беларусь)
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Мануэль Гинар (Франция)
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания) Педро Качин (Аргентина)
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
13 октября, 03.00
Онлайн матча

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