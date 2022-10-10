Хихон (ATP). 1-й круг. Лестьенн играет с Баесом, Тим поборется с Соузой, Риндеркнеш – с Табернером, Бонзи выбыл

Теги результаты ATP Gijon Open Теннис

Доминик Тим сыграет с Жоау Соузой в первом круге турнира в Хихоне.

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Gijon Open

Хихон, Испания

10 – 16 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 612 000 долларов

Крытые корты, хард

Первый круг

Педро Качин (Аргентина) Алексей Ватутин (Россия)
Дата проведения
11 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Энди Маррей (Великобритания)
Дата проведения
11 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Жоау Соуза (Португалия)
Дата проведения
10 октября, 18.30
Онлайн матча

 

Мануэль Гинар (Франция) Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
11 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
11 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Альберт Рамос (Испания)
Дата проведения
11 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Марко Трунжеллити (Аргентина) Николас Альварес Варона (Испания)
Дата проведения
11 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Илья Ивашко (Беларусь) Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
11 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Мартин Ландалус (Испания) Томми Пол (США)
Дата проведения
10 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Артур Риндеркнеш (Франция) Карлос Табернер (Испания)
Дата проведения
10 октября, 18.30
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Констан Лестьенн (Франция)
5:4
Дата проведения
10 октября, 15.55
Онлайн матча

 

Тиаго Монтейро (Бразилия) Бенжамен Бонзи (Франция)
6:4|7:5
Дата проведения
10 октября, 14.10
Онлайн матча

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