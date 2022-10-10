Хихон (ATP). 1-й круг. Лестьенн играет с Баесом, Тим поборется с Соузой, Риндеркнеш – с Табернером, Бонзи выбыл
Доминик Тим сыграет с Жоау Соузой в первом круге турнира в Хихоне.
Сетка турнира здесь.
Gijon Open
Хихон, Испания
10 – 16 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 612 000 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00
- Дата проведения
- 10 октября, 18.30
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00
- Дата проведения
- 11 октября, 03.00
- Дата проведения
- 10 октября, 20.00
- Дата проведения
- 10 октября, 18.30
- Дата проведения
- 10 октября, 15.55
- Дата проведения
- 10 октября, 14.10
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