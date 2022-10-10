Чемпионская гонка ATP. Фриц вошел в топ-8, Джокович – в топ-10
Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).
Новак Джокович отобрался на итоговый как чемпион ТБШ, так как благодаря победе в Астане гарантированно останется в топ-20 гонки после «Мастерса» в Париже.
The Pepperstone ATP Live Race To Turin
Положение на 10 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1
|Карлос Алькарас (Испания)*
|6460
|2
|Рафаэль Надаль (Испания)*
|5810
|3
|Каспер Рууд (Норвегия)*
|4930
|4
|Стефанос Циципас (Греция)*
|4930
|5
|Даниил Медведев (Россия)
|3555
|6
|Андрей Рублев (Россия)
|3235
|7
|Тэйлор Фриц (США)
|2885
|8
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2880
|9
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2725
|10
|Новак Джокович (Сербия)*
|2720
|11
|Александр Зверев (Германия)
|2700
|12
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|2365
|13
|Янник Синнер (Италия)
|2310
|14
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2270
|15
|Маттео Берреттини (Италия)
|2225
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