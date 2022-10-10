Чемпионская гонка ATP. Фриц вошел в топ-8, Джокович – в топ-10

Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).

Новак Джокович отобрался на итоговый как чемпион ТБШ, так как благодаря победе в Астане гарантированно останется в топ-20 гонки после «Мастерса» в Париже.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 10 октября 2022

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