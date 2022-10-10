Чемпионская гонка ATP. Фриц вошел в топ-8, Джокович – в топ-10

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Теннис

Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой). 

Новак Джокович отобрался на итоговый как чемпион ТБШ, так как благодаря победе в Астане гарантированно останется в топ-20 гонки после «Мастерса» в Париже. 

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 10 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 Карлос Алькарас (Испания)* 6460
2 Рафаэль Надаль (Испания)* 5810
3 Каспер Рууд (Норвегия)* 4930
4 Стефанос Циципас (Греция)* 4930
5 Даниил Медведев (Россия) 3555
6 Андрей Рублев (Россия) 3235
7 Тэйлор Фриц (США) 2885
8 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2880
9 Хуберт Хуркач (Польша) 2725
10 Новак Джокович (Сербия)* 2720
11 Александр Зверев (Германия) 2700
12 Кэмерон Норри (Великобритания) 2365
13 Янник Синнер (Италия) 2310
14 Пабло Каррено-Буста (Испания) 2270
15 Маттео Берреттини (Италия) 2225

 

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