Кецманович о том, что отыграл у Эванса 6 матчболов, один из которых – твинером: «Такой удар в матче у меня получился впервые»
Миомир Кецманович прокомментировал то, что отыграл у Дэна Эванса шесть матчболов во втором круге в Токио – 6:3, 3:6, 7:6. В одном из розыгрышей на матчболах он выполнил удачный твинер.
«Это было потрясающе. Такой удар в матче у меня получился впервые. Я невероятно рад, что так вышло.
В целом матч был неровным, особенной третий сет, в котором я вел 4:1. Каким-то образом мне удалось удержаться. К счастью, я еще в сетке».
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