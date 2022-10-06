Кецманович о том, что отыграл у Эванса 6 матчболов, один из которых – твинером: «Такой удар в матче у меня получился впервые»

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Миомир Кецманович прокомментировал то, что отыграл у Дэна Эванса шесть матчболов во втором круге в Токио – 6:3, 3:6, 7:6. В одном из розыгрышей на матчболах он выполнил удачный твинер.

«Это было потрясающе. Такой удар в матче у меня получился впервые. Я невероятно рад, что так вышло.

В целом матч был неровным, особенной третий сет, в котором я вел 4:1. Каким-то образом мне удалось удержаться. К счастью, я еще в сетке».

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