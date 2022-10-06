№144 Паркс в матче с Саккари впервые обыграла соперницу из топ-10

№144 в мире Алисия Паркс во втором круге в Остраве обыграла №7 Марию Саккари (5:7, 7:5, 7:5).

Саккари третий раз в сезоне проиграла сопернице, не входящей в топ-100.

Для 21-летней американки это первая в карьере победа над соперницей из топ-10 и вторая – над соперницей из топ-20. Во вторник она обыграла №19 Каролину Плишкову.

До турнира в Чехии Паркс один раз играла с представительницей первой двадцатки – в этом году уступила №4 Онс Жабер в Берлине.

В целом для Паркс это всего пятая победа уровня и вторая – на харде.

В дебютном четвертьфинале Паркс поборется с Барборой Крейчиковой. Чешка сегодня прошла в следующий круг на отказе Белинды Бенчич, снявшейся до матча из-за травмы левой стопы.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе