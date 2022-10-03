Медведев, Джокович, Алькарас, Оже-Альяссим посетили аутизм-центр в Астане

Участники турнира ATP в Астане посетили столичный аутизм-центр «Асыл Мирас». Чемпионов «Шлемов» Карлоса Алькараса, Новака Джоковича, Даниила Медведева, а также 13-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима провел по центру президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.
Утемуратов – учредитель фонда, открывшего «Асыл Мирас» и аналогичные центры в 11 городах Казахстана. Теннисистам подарили картины, нарисованные детьми.
Генеральные спонсоры турнира:
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