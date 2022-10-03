Медведев, Джокович, Алькарас, Оже-Альяссим посетили аутизм-центр в Астане

Теги Новак Джокович фото ATP Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Карлос Алькарас Astana Open Теннис

Участники турнира ATP в Астане посетили столичный аутизм-центр «Асыл Мирас». Чемпионов «Шлемов» Карлоса Алькараса, Новака Джоковича, Даниила Медведева, а также 13-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима провел по центру президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Утемуратов – учредитель фонда, открывшего «Асыл Мирас» и аналогичные центры в 11 городах Казахстана. Теннисистам подарили картины, нарисованные детьми.

Генеральные спонсоры турнира:

  • Bee TV: «Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!»
  • Forte Bank
  • Freedom Broker
  • ERG
  • Kazakhmys
  • Eurasian Resources Group (ERG)

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные