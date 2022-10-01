«Это компьютерные расчеты? На основании чего?» Руне – о шуточном списке самых влиятельных теннисистов

Хольгер Руне прокомментировал шуточный список самых влиятельных теннисистов, который выложили в твиттере.
Список выглядит следующим образом:
1. Серена Уильямс;
2. Винус Уильямс;
3. Моника Никулеску;
4. Алена Остапенко;
5. Камила Джорджи;
6. Кэмерон Норри;
7. Руне;
8. Томара Корпач;
9. Роджер Федерер;
10. Йоханна Конта.
Руне написал по этому поводу: «Это компьютерные расчеты? На основании чего? Данные есть данные, но могло бы быть интересно увидеть, какие данные были собраны, чтобы составить этот список 🤗».
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