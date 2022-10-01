«Это компьютерные расчеты? На основании чего?» Руне – о шуточном списке самых влиятельных теннисистов

прокомментировал шуточный список самых влиятельных теннисистов, который выложили в твиттере.

Список выглядит следующим образом:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. Руне;

8. Томара Корпач;

9. ;

10. .

Руне написал по этому поводу: «Это компьютерные расчеты? На основании чего? Данные есть данные, но могло бы быть интересно увидеть, какие данные были собраны, чтобы составить этот список 🤗».

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