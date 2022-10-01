«Это компьютерные расчеты? На основании чего?» Руне – о шуточном списке самых влиятельных теннисистов

Теги Серена Уильямс Винус Уильямс Роджер Федерер ATP WTA Моника Никулеску Йоханна Конта Камила Джорджи Алена Остапенко Тамара Корпач Кэмерон Норри Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал шуточный список самых влиятельных теннисистов, который выложили в твиттере.

Список выглядит следующим образом:

1. Серена Уильямс;

2. Винус Уильямс;

3. Моника Никулеску;

4. Алена Остапенко;

5. Камила Джорджи;

6. Кэмерон Норри;

7. Руне;

8. Томара Корпач;

9. Роджер Федерер;

10. Йоханна Конта.

Руне написал по этому поводу: «Это компьютерные расчеты? На основании чего? Данные есть данные, но могло бы быть интересно увидеть, какие данные были собраны, чтобы составить этот список 🤗».

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