Джокович о победе над Поспишилом: «Всегда нелегко играть с кем-то, кого ты так сильно уважаешь и любишь»

Новак Джокович прокомментировал победу над Вашеком Поспишилом в 1/4 финала в Тель-Авиве. Серб победил 7:6, 6:3 и пятый раз в сезоне вышел в полуфинал ATP.

«Это отличная победа, позитивный матч. Вашек – один из моих лучших друзей на туре, мы знаем друг друга много лет. Всегда нелегко играть с кем-то, кого ты так сильно уважаешь и любишь, но мы оба профессионалы и хотели победить. Думаю, вы это заметили.

Уровень тенниса сегодня был действительно высоким. Особенно ближе к концу первого и второго сета. Спасибо ему за борьбу. Здорово снова видеть его [на турнире ATP]», – сказал Джокович в интервью на корте.

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