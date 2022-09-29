Федерер о прощании с теннисом на Кубке Лэйвера: «Мой выход на пенсию не мог быть более идеальным»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер выложил пост на тему завершения карьеры.

«Мы все надеемся на сказочный конец. Вот как прошел мой:

Проиграл последнюю одиночку😩

Проиграл последнюю пару😩

Проиграл последний командный турнир😩

Остался без голоса на последнем турнире😩

Потерял работу😩

Но, тем не менее, мой выход на пенсию не мог быть более идеальным, и я очень доволен тем, как все прошло😄.

Так что не зацикливайтесь на идеальном финале, он все равно будет по-своему удивительным...🎆🎇», – написал Федерер в инстаграме.

Напомним, 41-летний швейцарец завершил карьеру на Кубке Лэйвера.

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

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