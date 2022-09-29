Федерер о прощании с теннисом на Кубке Лэйвера: «Мой выход на пенсию не мог быть более идеальным»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер выложил пост на тему завершения карьеры.
«Мы все надеемся на сказочный конец. Вот как прошел мой:
Проиграл последнюю одиночку😩
Проиграл последнюю пару😩
Проиграл последний командный турнир😩
Остался без голоса на последнем турнире😩
Потерял работу😩
Но, тем не менее, мой выход на пенсию не мог быть более идеальным, и я очень доволен тем, как все прошло😄.
Так что не зацикливайтесь на идеальном финале, он все равно будет по-своему удивительным...🎆🎇», – написал Федерер в инстаграме.
Напомним, 41-летний швейцарец завершил карьеру на Кубке Лэйвера.
Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру
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