Монфис о травме: «Мне повезло, несмотря на проблемы, потому что я могу проводить драгоценное время с женой на последних неделях ее беременности»

33-я ракетка мира рассказал о восстановлении после травмы стопы.

«Привет, ребята, хочу поделиться с вами новостями, потому что в последнее время мало рассказывал. После травмы, которую я получил в Монреале, я начал реабилитацию в Монако, а теперь в клинике в Женеве.

Обо мне прекрасно заботятся, и я очень доволен ежедневным прогрессом. Я считаю, что мне повезло, несмотря на проблемы, потому что я могу проводить драгоценное время с женой [Элиной Свитолиной] и быть рядом с ней на последних неделях ее беременности.

Как вы понимаете, мне придется перенести возвращение в связи с этим предстоящим радостным событием, но в ближайшее время я обязательно сообщу больше подробностей».

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