Федерер о распаде Большой четверки: «Я боялся, что Маррей уйдет первым. На Australian Open-2019 нас просили записать для него прощальное видео»

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Роджер Федерер ответил, опасался ли он, что Рафаэль Надаль раньше его завершит карьеру.

«Ну, я боялся, что Маррей уйдет первым. Я хорошо помню, как после матча с Баутиста-Агутом на Australian Open-2019 он сказал мне: «Возможно, я закончил». Нас просили записать для него прощальное видео, и я еще раз подошел к нему и спросил: «Ты серьезно?» Он ответил: «С таким бедром играть невозможно». Он понимал, что находится на распутье.

Но я должен был уйти первым. И здорово, что так в итоге произошло. Надеюсь, остальные ребята еще долго будут играть и добиваться успехов. Желаю им всего наилучшего».

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