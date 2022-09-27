Руне о победе над Ван Рейтховеном на двух тай-брейках: «Не хотелось доводить до третьего сета»

31-я ракетка мира поделился впечатлениями от победы над Тимом Ван Рейтховеном в первом круге в Софии (7:6, 7:6).

«Чувствую себя очень хорошо. Я тренировался здесь всего несколько дней, но мне нравится. Первый круг сложный, никогда не знаешь, кто круто сыграет, а он показал несколько отличных результатов, так что я очень рад, что прошел дальше.

Не хотелось доводить до третьего сета. [Во втором сете] я сделал брейк и вел 5:2 тай-брейке. Если бы это случилось, я бы точно боролся и попытался выиграть в трех, но я очень рад, что закончил в двух.

Я упорно работаю каждый день и стараюсь улучшить все, что только можно. Сегодня я все время был очень сосредоточен. Я потерял концентрацию один раз на своей подаче, когда, возможно, мог не допустить брейк, но в остальном я доволен своим первым матчем. Он всегда нелегко дается».

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