Доминик Тим: «Моя цель – войти в топ-100 к концу сезона. Главное – продолжать бороться»

Бывшая третья ракетка мира ответил, чего ему не хватает для возвращения в топ-10.

«Главное – продолжать бороться, иногда так упорно, как [в матче с Ласло Дьере в Тель-Авиве]. Мне нужно находить плюсы в каждом матче, сейчас мой баланс побед и поражений за сезон 16:15, но все началось с 0:7. Это хороший знак. Я играю все лучше и лучше, но временами до сих пор трудно переносить наработки с тренировок в матчи. На тренировках я хорошо себя чувствую большую часть времени, но в матчах все равно немного нервничаю.

Моя цель – войти в топ-100 к концу сезона, и мне нужны матчи и очки, чтобы ее достичь. Это давление, которого я давно не испытывал».

Также Тим, занимающий сейчас 173-е место в рейтинге, поделился ожиданиями от второго круга турнира против .

«Будет трудно. Последний раз мы играли пару лет назад, когда он был 60-70-м, а я стоял в топ-5 и был в лучшей форме. В этот раз все будет совсем по-другому, он проводит отличный сезон, дошел до полуфинала , проиграл в пяти сетах Алькарасу на . Так что он в очень хорошей форме, он явный фаворит, но я буду готов к этому испытанию».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе