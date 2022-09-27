222-я ракетка мира Ковачевич о первой победе на уровне ATP: «Думал, мне нужно еще немного опыта, чтобы все получилось»

222-я ракетка мира Александр Ковачевич прокомментировал свой дебют на турнирах . В первом круге в Сеуле он обыграл №32 (6:4, 6:4).

«Это немного нереально. Я каждый день смотрю эти матчи по телевизору. Многие из этих ребят мои ровесники, и я играю на довольно хорошем уровне, но оказаться в основной сетке турнира ATP... Если честно, я думал, мне нужно еще немного опыта, чтобы все получилось.

Я очень хорошо сыграл. В больших матчах для меня есть что-то особенное. Для Миомира это, безусловно, не такой важный момент, потому что он уже давно в туре, но для меня это большое событие, так что здесь я стремлюсь показать свой лучший теннис. Я очень рад, но надеюсь, что продолжу так выступать на этой неделе. Я рад первой победе, но еще не полностью удовлетворен.

Я мало путешествую по миру. Я окончил колледж около года назад, так что это мой первый год в туре, и я в основном играл на турнирах в США, поэтому для меня это перемена. Я приехал сюда, чтобы немного выйти из зоны комфорта, и последние несколько дней именно так и есть.

Было тяжеловато, я простудился в первый день и пытался привыкнуть к условиям, высыпаться и все такое. Но Южная Корея потрясающая, мне очень понравилось. Я здесь на четыре недели, я уже решил, и сейчас как нельзя рад».

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