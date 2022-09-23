Сегодня день рождения Хуана Мартина дель Потро

Сегодня 34 года исполняется Хуану Мартину дель Потро. Профессионал с 2005 года, дель Потро обладатель 22 одиночных титулов и экс-третья ракетка мира.

В 2008-м стал первым теннисистом в истории ATP, выигравшим четыре турнира подряд. В 2009-м на US Open взял свой единственный «Большой шлем», обыграв по ходу турнира Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Финалист итогового турнира-2009, бронзовый призер Олимпиады-2012, серебряный – 2016. Обладатель Кубка Дэвиса-2016, финалист US Open-2018.

Аргентинец пропустил несколько сезонов и перенес несколько операций из-за проблем запястьями и коленом.

В этом году в Буэнос-Айрес дель Потро провел первый матч с 2019-го, после которого сказал, что, скорее всего, больше не будет выступать из-за травмы колена.

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