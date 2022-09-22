Джокович о Кубке Лэйвера: «Мы все хотим победить, но еще это проводы Роджера и возможность пообщаться с некоторыми из моих главных соперников»

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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал про общение с участниками Кубка Лэйвера. Выставочный турнир начнется завтра в Лондоне.

«Здорово, что у нас будет возможность вместе проводить время вне корта.

У нас есть командные ужины и разговариваем о теннисе, спорте, жизни. В туре обычно такого нет, у каждого своя команда, семья, так что это совершенно уникально.

Мы все хотим победить и хорошо выступить, но еще это проводы Роджера и возможность пообщаться с некоторыми из моих главных соперников, поэтому хочется разделить приятные моменты и вне корта.

У нас есть общий чат в вотсапе».

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