Федерер о завершении карьеры: «Не хочу, чтобы это превратилось в похороны»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал об отношении к завершению карьеры. В пятницу на Кубке Лэйвера он проведет последний матч.

«Мне было тревожно и страшно выходить к медиа и болельщикам, говорить об этом без чрезмерных эмоций. Но я пережил много разных этапов. Не знаю, можно ли назвать это скорбью.

И потом я решил, что не хочу, чтобы это превратилось в похороны. Я хочу, чтобы это был радостный момент, вечеринка, праздник. Для меня это самое важное.

Я всегда говорил, что если уйду из тенниса, то хочу, чтобы все было весело, чтобы мне не говорили: «Ой, мне так жаль. Ты в порядке?»

Величие Роджера Федерера на одной картинке: 20 «Больших шлемов», 103 титула и самый возрастной №1 в истории

Федерер от болбоя до величайшего в истории. Карьера Маэстро – в фотографиях

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе