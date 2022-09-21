Доминик Тим: «Когда я снова начал играть, то слышал странные звуки в запястье, это было довольно пугающе»

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Бывшая третья ракетка мира Доминик Тим рассказал о трудностях, связанных с травмой запястья.

«Пока главная сложность, безусловно, была с форхендом. До травмы я бил в полную силу и не задумывался о запястье. После травмы я боялся каждого форхенда. Боялся, что запястье сломается.

Оно немного побаливало, когда я снова начал играть, и, самое главное, я слышал странные звуки, это было пугающе! Я постоянно ходил к врачу. Он меня успокоил, что все в порядке, но когда слышишь звук при каждом ударе, [это пугает]».

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