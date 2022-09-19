Чемпионка парного «Уимблдона»-2011 Среботник завершила карьеру

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Экс-первая ракетка мира Катарина Среботник завершила профессиональную карьеру. Словенка не выступала с «Ролан Гаррос»-2020.

В воскресенье состоялась церемония ее чествования на домашнем турнире в Портороже. 

Напомним, в прошлом году Среботник попала в Книгу рекордов Гиннеса. Она единственный игрок – и среди женщин, и среди мужчин – с титулами на дебютных турнирах в одиночке, паре и миксте.

За карьеру Среботник выиграла четыре одиночных турнира WTA, 39 титулов в паре (в том числе «Уимблдон»-2011) и пять «Больших шлемов» в миксте.

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