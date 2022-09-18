Оже-Альяссим после выхода в плей-офф Кубка Дэвиса: «Надеюсь, останусь на этом уровне и смогу достичь еще одной цели – попаду на итоговый в Турине»

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13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим подвел итог выступления на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Канадец выиграл два из трех одиночных матчей, в том числе победил №1 Карлоса Алькараса. Также он одержал две победы в паре с Вашеком Поспишилом.

«На протяжении всего турнира я был на очень хорошем уровне. Я очень доволен своей игрой. Мне удалось восстановиться после US Open. Я чувствую, что моя игра на правильном пути. В целом, несмотря на несколько обидных поражений, в этом году я очень хорошо играл.

Надеюсь, я останусь на этом уровне и смогу достичь еще одной цели – попаду на итоговый в Турине. Это было бы идеальным завершением отличного сезона

Очень приятно видеть улыбки на лицах. Я очень рад, что приехал и сыграл на уровне, который помог Канаде выйти в четвертьфинал».

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