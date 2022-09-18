Джокович сыграет в Тель-Авиве в паре с завершающим карьеру Эрлихом

21-кратный чемпион «Больших шлемов» выступит в Тель-Авиве не только в одиночном, но и в парном разряде.

Он сыграет вместе с , с которым взял свой единственный парный титул – в Queen’s Club в 2010-м.

Для 45-летнего израильтянина домашний турнир станет последним в профессиональной карьере.

Эрлих – бывшая пятая ракетка мира в паре и чемпион 22 парных турниров, в том числе Australian Open-2008 (с Энди Рамом). Он капитан сборной в Кубке Дэвиса.

Соревнования в Тель-Авиве начнутся 26 сентября.

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