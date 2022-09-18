Джокович сыграет в Тель-Авиве в паре с завершающим карьеру Эрлихом

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович выступит в Тель-Авиве не только в одиночном, но и в парном разряде.
Он сыграет вместе с Джонатаном Эрлихом, с которым взял свой единственный парный титул ATP – в Queen’s Club в 2010-м.
Для 45-летнего израильтянина домашний турнир станет последним в профессиональной карьере.
Эрлих – бывшая пятая ракетка мира в паре и чемпион 22 парных турниров, в том числе Australian Open-2008 (с Энди Рамом). Он капитан сборной в Кубке Дэвиса.
Соревнования в Тель-Авиве начнутся 26 сентября.