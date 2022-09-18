Маррей о встрече с Казахстаном в Кубке Дэвиса: «Не встречал игроков, которые любят ничего не решающие матчи. Трудно себя мотивировать»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, что ему сложно настроиться на встречу Кубка Дэвиса с Казахстаном. Эти матчи не будут ни на что влиять, так как обе команды уже потеряли шансы на выход из группы.

Маррей сыграл две пары – против США и Нидерландов – и оба раза уступил в решающем сете.

«Я не встречал игроков, которые любят ничего не решающие матчи. Трудно себя мотивировать. Разумеется, то, как мы проиграли эти два матча, еще сильнее усложняет задачу.

Вот что заряжает болельщиков и игроков энергией. Хотелось бы, чтобы в воскресенье мы еще продолжали борьбу».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе