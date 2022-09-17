Миллман против нового формата Кубка Дэвиса: «Нужны домашние и выездные матчи»

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Джон Миллман раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса.

Сейчас в четырех европейских городах проходит групповой этап финального турнира. С 2019-го и прихода новых организаторов – компании Жерара Пике Kosmos – турнир отказался от домашних и выездных матчей. Но Италия, Испания, Великобритания и Германия сейчас играют групповые матчи дома.

«Когда ты видишь, как хозяева играют Кубок Дэвиса и как включаются зрители, становится очевидно: Кубку Дэвиса нужны домашние и выездные матчи.

Для Кубка Дэвиса важнее всего болельщики, которые любят теннис и любят свою страну».

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