Рублев заявился на новый турнир ATP в Хихоне

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Пабло Каррено-Буста Доминик Тим Андрей Рублев Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Стала известна заявка нового турнира ATP 250 в Хихоне, который пройдет 10-16 октября.

Посев должен возглавить россиянин Андрей Рублев – он единственный игрок топ-10 в сетке. В этом году он сыграл на трех турнирах этой категории  – в Марселе, Белграде и Баштаде.

Также туда заявились уроженец Хихона Пабло Каррено-Буста (14), Роберто Баутиста-Агут (21) и Алехандро Давидович-Фокина (28). По защищенному рейтингу в Хихоне сыграет Доминик Тим.

Полностью список здесь.

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