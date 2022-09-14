Рублев заявился на новый турнир ATP в Хихоне

Стала известна заявка нового турнира ATP 250 в Хихоне, который пройдет 10-16 октября.

Посев должен возглавить россиянин Андрей Рублев – он единственный игрок топ-10 в сетке. В этом году он сыграл на трех турнирах этой категории – в Марселе, Белграде и Баштаде.

Также туда заявились уроженец Хихона Пабло Каррено-Буста (14), Роберто Баутиста-Агут (21) и Алехандро Давидович-Фокина (28). По защищенному рейтингу в Хихоне сыграет Доминик Тим.

Полностью список здесь.

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